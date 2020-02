L’arthrose est une maladie chronique de l’articulation qui détruit progressivement le cartilage. On imagine souvent à tort que c’est une usure liée au vieillissement contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose alors que c’est une véritable maladie qui touche environ 10 millions de personnes, souvent (dans 35% des cas) avant 40 ans.

C’est pourquoi l’Association française de lutte anti-rhumatismale (Aflar) a jugé qu’il était temps de « lever le silence sur la maladie » et donner la parole aux patients atteints d’arthrose afin qu’ils puissent livrer leurs impressions sur cette pathologie qui affecte considérablement leur vie quotidienne. Présentés sur le site stop-arthrose.org , les résultats de cette enquête montrent que pour de nombreux patients l’arthrose est un véritable fardeau souvent très handicapant. « De novembre 2012 à mai 2013, plus de 4600 personnes ont répondu à notre enquête. Les ¾ étaient des femmes, ce qui correspond bien au fait qu’elles consultent plus volontiers leur médecin généraliste ou le spécialiste pour cette pathologie » explique l’Aflar.

La douleur est le principal fardeau

Près de 9 personnes sur 10 ayant répondu à l’enquête citent la douleur comme leur principale difficulté. Chez un tiers d’entre eux, elle est permanente, chez un tiers elle surgit de manière imprévisible et pour le tiers restant, elle varie avec l’activité physique.

«L’impact de la douleur sur le moral est pointé du doigt chez plus de 80% des répondants» insiste l’association qui ajoute que la quasi-totalité des malades est en quête de solutions pour soulager les douleurs et améliorer la mobilité. « Mais seulement la moitié des malades prennent un traitement médicamenteux régulièrement. Améliorer l’observance du traitement est le premier impératif en attendant de futures molécules » insiste le Pr François Rannou, rhumatologue à l’hôpital Cochin, qui estime que l’amélioration de la prise en charge de la maladie commence aussi par communiquer sur la maladie. Beaucoup sous-estiment encore l’importance du surpoids comme facteur de risque majeur de l’arthrose.