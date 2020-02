"L'impact de l'épidémie de coronavirus sur l'économie chinoise a ajouté des incertitudes concernant la croissance économique globale en 2020 et par extension sur la croissance mondiale de la demande de pétrole en 2020", indique l'Organisation des pays producteurs de pétrole (Opep) dans son rapport mensuel.

Elle prévoit désormais une croissance de la demande de 990.000 de barils par jour cette année, prévision fortement revue à la baisse de 230.000 b/j par rapport aux précédentes estimations du mois dernier.

En Chine, "les carburants pour le transport, notamment l'aviation, devraient être touchés au premier semestre 2020", note l'Opep.

L'impact a été exacerbé par la coïncidence de l'épidémie avec la période du Nouvel An chinois, durant lequel les Chinois se déplacent habituellement pour retrouver leur famille ou voyager à l'étranger.

Les carburants avaient justement représenté une composante majeure de la croissance de la demande chinoise ces dernières années, remarque l'Opep.

L'Opep et ses partenaires, dont la Russie, sont actuellement engagés dans une réduction volontaire de leur production afin de soutenir les cours. Mais ils pourraient décider de nouvelles réductions additionnelles face au coronavirus. En janvier, les pays de l'Opep ont réduit leur production de 509.000 barils par jour.

Léger recul du panier de l'Opep à 54,16 dollars

Par ailleurs, le prix du panier de l'Opep s'est établi mardi à 54,16 dollars le baril, contre 54,17dollars la veille, enregistrant une baisse négligeable de1 cent, selon les données de l'Organisation publiées mercredi sur son site web. Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela).