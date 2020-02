Le Général-major Saïd Chanegricha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim a décerné la Médaille de Bravoure au vaillant Chahid Benadda Brahim, «en guise de reconnaissance et de gratitude de la part du Commandement de l'ANP aux sacrifices du Chahid pour sa Patrie, l'Algérie».

Cet hommage a été rendu jeudi par le Général-major au 2e jour de sa visite à la 6ème Région militaire.

Il a souligné, lors d'une allocution prononcée lors de cette visite, son soutien aux personnels du détachement de Timiaouine, «suite au lâche attentat terroriste ayant ciblé ce détachement, au début de cette semaine, faisant tomber au champ d'honneur le Chahid Djoundi Contractuel Benadda Brahim qui a su, avec bravoure et vigilance, mettre en échec cette tentative désespérée et sauver ses camarades et son unité», réitérant, à cette occasion, ses condoléances à la famille et aux proches du Chahid.

Pour rappel, un détachement de l’ANP avait été la cible d’un kamikaze à bord d’un véhicule tout terrain piégé, le 9 février 2020, dans la zone frontalière de Timiaouine à Bordj Badji Mokhtar. Le militaire chargé du contrôle de l’accès est parvenu à mettre en échec la tentative d’entrée en force du véhicule suspect. Cependant, le kamikaze a fait exploser son véhicule causant le décès du militaire en faction.