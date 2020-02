Le nouvel ambassadeur d’Algérie au Royaume-Uni, M. Abderrahmane Benguerrah a présenté, jeudi, ses lettres de créances à la Reine Elizabeth II. La cérémonie s’est déroulée au palais de Buckingham, résidence officielle de la souveraine, en présence, notamment, des proches collaborateurs de l’ambassadeur.

La Reine Elizabeth II s’est, ensuite, entretenue en privé avec M. Abderrahmane Benguerrah, avant de saluer les membres de la délégation algérienne. Après la remise de ses lettres, l’ambassadeur Abderrahmane Benguerrah a organisé au siège de la chancellerie la traditionnelle réception couronnant l’événement, pour les membres du corps diplomatique et des invités représentant les autorités britanniques. Avant sa nomination en qualité d’ambassadeur d’Algérie au Royaume-Uni, M. Benguerrah était Directeur Général Amérique au ministère des Affaires étrangères. Il a également été ambassadeur au Sénégal et en Gambie et a servi en qualité de second et de conseiller à l’ambassade d’Algérie à Washington et à la Représentation permanente à l’ONU.