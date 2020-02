Le MCA (3e - 27 pts), éliminé de la Coupe arabe des clubs champions en dépit de son inutile exploit à Casablanca face au Raja (1-0) en quart de finale (retour) de la compétition, n'a plus qu'un seul objectif à viser cette saison, à savoir le championnat, après avoir été écarté aussi de la Coupe d'Algérie par les amateurs du WA Boufarik en 16es de finale.

Sa reprise nationale devant la JSS (8e - 23 pts) coïncidera avec la venue d'un nouveau coach, en l'occurrence Nabil Neghiz, en remplacement du Français Bernard Casoni, limogé en décembre dernier, mais aussi de Mohamed Mekhazni, qui a assuré le «difficile intérim» avec des résultats en dents de scie.

«Ma première mission consiste à remettre l'équipe sur les bons rails», a résumé l'ex-sélectionneur adjoint des «Verts» lors de sa présentation à la presse.

Les Mouloudéens sont dans l'obligation de gagner, afin de réduire leur retard de six points qu'ils accusent actuellement sur le leader, le CR Belouizdad. De son côté, la JSS, qui a engrangé quatre points lors de la phase «retour», compte exploiter l'absence du public en raison de la sanction du huis clos infligée par l'instance disciplinaire de la Ligue de football professionnel (LFP) au MCA, pour s'assurer les 3 points de la victoire et surtout prendre sa revanche sur la défaite (1-0) concédée au match aller à Béchar. Cette rencontre permettra à Nabil Neghiz de retrouver son ancienne équipe qu'il avait dirigée de mars 2018 à janvier 2019, avec à la clé une place de vice-champion d'Algérie.