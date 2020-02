Célébrée le 13 février de chaque année, la Journée mondiale de la Radio,proclamée en 2011 par les Etats membres de l'Organisation des Nations uniespour l’Education, la Science et la Culture (Unesco) et adoptée une annéeplus tard par l'Assemblée générale des Nations unies, a été placée en 2020,sous le signe de la diversité, à travers l’intitulé de, «Radio andDiversity».

Le public de l’Auditorium Aissa-Messaoudi de la Radio algérienne, a ainsipris part, deux heures et demie durant, à un voyage onirique, à travers unevingtaine de pièces de différents genres musicaux, brillamment rendues parune dizaine d’artistes, dans une ambiance de grands soirs.Retransmis en direct sur les ondes des radios algériennes nationales etlocales de différentes langues, ainsi que sur le petit écran de latélévision nationale, le concert, riche en couleurs, a réuni de jeunesartistes, aux diverses expériences et aux parcours différents, au plaisird’un public conquis.

Les chanteurs, Zohir Mazari, Amira Debbache, Fayçal Rayan, DjamilaMansouri, Bilal Annou, Djahida, Yahia El Khencheli et Brahim Chaoui, ZianeOuissi ou Khelifi Ziane ainsi que les grands, Boualem Chaker et Nardjess,se sont succédé sur scène, faisant montre, avec leurs voix présentes etétoffées, de leurs talents respectifs.

Interprétant des chansons, dans les registres, chaâbi, m’zabi, raï,tergui, chenoui (Tipaza), wahrani, chaoui, Bedoui, kabyle et hawzialgérois, les artistes ont mis en valeur la profondeur et la richesse d’unepartie du patrimoine musical algérien.

Soutenus par douze instrumentistes virtuoses de l’Orchestre de la Radioalgérienne, dirigé par Sid Ahmed Fellah, les solistes ont rendu, entreautres pièces, «Sali trach qalbi yaâtik kh’barou», «Nani medden», «Anahali», «wa letkaline sellan sellan», «Yellis netmourth’inou», «Wahran,wahran», «Akred anoukir», «Ma tebkich ya Djamila», «Galbi t’fakkarâorbane», «Allah, Allah ideflawen» et «Ana qalbi k’dha aâliya».Les variations modales et rythmiques, la richesse mélodique, la densitédes textes dans leur dimension poétique et esthétique que recèle le terroirde la chanson algérienne, ont permis à l’assistance plusieurs escalesartistiques organisées en «parfaite adéquation avec le thème retenu pour lacélébration de cette journée», a expliqué le directeur de production de laChaîne II, Smail Khechni.En présence du ministre conseiller de la communication, porte-paroleofficiel de la présidence de la République, Belaid Mohand Oussaid, dudirecteur général de la Radio algérienne, Djamel Senhadri et quelquesdirecteurs de chaînes de la Radio nationale, le public, entre cadencesbinaire et ternaire des genres, kabyle, chaoui et Bedoui, et douceur dumode mineur, Raml el Maya et les gammes pentatoniques des registres M’zabet Tergui, a savouré tous les instants de la soirée dans l’allégresse et lavolupté.

«La diversité culturelle et la profondeur du champ historique de l’Algériedoivent inspirer chez la génération montante orgueil et fierté à l’égard dela Patrie», a déclaré Belaid Mohand Oussaid, à l’issue de la célébration.Sous l’égide du ministre conseiller de la communication, porte-paroleofficiel de la présidence de la République, Belaid Mohand Oussaid, et duministre de la Communication, porte parole du gouvernement, AmmarBelhimeur, le concert de musique, célébrant la Journée mondiale de la Radioa été organisé par la Radio algérienne, en collaboration avec l’Officenational de la Culture et de l’Information (Onci).