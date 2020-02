La sélection algérienne de badminton (messieurs) a décroché la médaille d'or de l'épreuve par équipes du Championnat d'Afrique 2020, en s'imposant devant son homologue mauricienne sur le score de 3 à 2, en finale disputée jeudi au Caire (Egypte).

La paire composée de Mohamed Abderrahim Belarbi et Adel Hamek a donné la victoire à l'Algérie en remportant le dernier match décisif (22-20, 21-16), en 54 minutes de jeu.

L'équipe algérienne, qui a battu l'Afrique du Sud en demi-finale (3-0), avait terminé en tête du groupe A du premier tour en remportant ses trois premiers matchs de la compétition contre respectivement la Tunisie et l'Ouganda sur le même score (5-0) et Maurice (4-1).

De son côté, la sélection féminine a terminé à la 2e place de l'épreuve par équipes après sa victoire sur l'Afrique du Sud (5-0) mercredi.

Elle compte à son actif une autre victoire mardi devant Maurice (3-2), contre une défaite lundi sur le même score face à l'Egypte, sacrée championne d'Afrique chez elle. L'Algérie prend part au Championnat d'Afrique seniors (dames et messieurs), qui se déroule du 10 au 16 février, avec l'ambition de garder son titre chez le double garçons avec, à la clé, une qualification aux Jeux olympiques-2020 de Tokyo.

Vendredi verra le début des épreuves individuelles qui s'étaleront jusqu'au 16 février. Le prochain champion d'Afrique récoltera 6.000 points, ce qui le hissera davantage au classement mondial et lui permettra de valider son ticket pour les JO de Tokyo.