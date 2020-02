La jeune algérienne, vice-championne d'Algérie des seniors, a remporté le premier set 6-4, avant de s'imposer au second, sur le même score 6-4.

'' En cette heureuse occasion, je tiens à féliciter la joueuse Ines Bekrar qui a remporté le titre brillamment en présence des meilleures joueuses du continent africain. Elle s'est donnée à fond depuis l'entame de la compétition pour atteindre le sommet de l'Afrique.

Je profite de l'occasion pour saluer le Centre international ITF de Casablanca (Maroc, ndlr) qui joue un grand rôle dans la formation de Bekrar et son suivi.

C'est une grande satisfaction pour le tennis et le sport algérien en général'', a déclaré à l'APS, le Directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Mohamed Bouchabou.

Bekrar, tête de série N7, a réalisé un parcours ''sans faute'' depuis le coup d'envoi de ce rendez-vous africain.

Au premier tour, elle avait dominé la Sud-Africaine Kelly Arends 6-3, 6-2, avant de s'imposer au second tour face à la Camerounaise Anna Lorie Lemongo Toumbou 7-5, 6-2.

Lors des quarts de finale, l'Algérienne a battu la Marocaine Aya El Aouni 6-3, 7-5, puis l'autre Marocaine Yasmine Kabbaj, tête de série N.1, en demi-finale (6-2, 6-3). Dans le tableau double, Bekrar et la Tunisienne Wiem Boubaker avaient été éliminées en quarts de finale par la paire composée de la Camerounaise Anna Lorie Lemongo Toumbou et la Nigériane Barakat Oyinlomo, en deux sets (6-2, 7-5). Chez les garçons, l'Algérien Samir Hamza-Reguig avait été éliminé lundi au premier tour après sa défaite face au Malgache Toky Ranaivo en deux sets (6-1, 6-2). Idem pour son parcours en double, où il a été écarté par le Tunisien Wissam Abderrahman au premier tour par les Sud-Africains Damien Nezar et Andreas Scott au super tie-break 10-5 (6-1, 5-7). La compétition s'est déroulée sur les courts en surface rapide du Tukssport Campus de Hatfield, à Pretoria.