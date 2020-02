Le Service russe fédéral de sécurité (FSB) aannoncé vendredi avoir arrêté à Moscou un individu soupçonné de collecte defonds pour financer le groupe terroriste autoproclamé ''Etat islamique»(Daech/EI).

«L’individu âgé de 34 ans, a été arrêté pour le transfert de 25 millionsde roubles à l’organisation terroriste. Il était à la tête d’un réseau decollecte de fonds et se chargeait de les envoyer au groupe terroriste», aindiqué le FSB dans un communiqué.

Le FSB a, par ailleurs, saisi chez le prévenu, des moyens decommunication, des instruments de paiement et des documents confirmant sesactivités illégales.Cette opération a été menée en collaboration avec le Service fédéral desurveillance financière et la Direction générale de lutte contrel’extrémisme au ministère de l’Intérieur, note la même source, ajoutant quele mis en cause est poursuivi pour assistance aux activitésterroristes.