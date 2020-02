Au moins quatre policiers ont été tués etquatre autres ont été blessés jeudi au Honduras dans une attaque contre untribunal par les membres du gang ultraviolent Mara Salvatrucha (MS-13), quiont aidé à fuir un de leurs chefs, selon les autorités locales.

L'attaque a eu lieu au moment où le meneur de la bande criminelle,Alexander Mendoza - alias El Porkys - était interrogé au tribunal de laville d'El Progreso, à environ 140 kilomètres au nord de la capitaleTegucigalpa.

Une vingtaine de membres de la bande criminelle ont ouvert le feu contreles forces de l'ordre du cordon de sécurité, faisant quatre morts et quatreblessés parmi les policiers.Alexander Mendoza, condamné à 20 ans de prison pour l'assassinat de deuxprocureurs et détenu depuis décembre 2015, a réussi à prendre la fuite lorsde l'attaque.

«Les organes de la sécurité de l'Etat coordonnent leurs efforts pourréussir à arrêter ce dangereux criminel», a assuré dans un communiqué leministère de la Sécurité, qui promet une récompense d'un million delempiras (environ 39.000 dollars) à toute personne qui fournira desinformations utiles à sa capture.

L'activité criminelle des gangs - qui se livrent au racket, à l'assassinatsur gages et au trafic de drogue - fait du Honduras l'un des pays les plusviolents au monde, avec un taux de 44 homicides pour 100.000 habitants en2019, selon des chiffres préliminaires de l'Observatoire de la violence del'université nationale.