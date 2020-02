Ankara «ne respecte pas les accords russo-turcs pour un cessez-le-feu» enSyrie et ne fait rien pour «neutraliser les terroristes» dans la régiond'Idleb, a accusé mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.Evoquant les accords de «Sotchi» conclus entre les deux pays, il aexpliqué que la Turquie avait «l'obligation de neutraliser les groupesterroristes» mais que «tous ces groupes bombardent les troupes syriennes etmènent des actions agressives contre les installations militaires russes».

«Ceci est inacceptable et va à l'encontre des accords de Sotchi», apoursuivi le porte-parole.Un accord conclu entre Ankara et Moscou dans la station balnéaire russe deSotchi prévoyait la cessation des hostilités à Idleb, mais il a été violéde manière répétée. Sur le terrain, les affrontements ont gagné enintensité ces derniers jours à Idleb. Mardi, un hélicoptère de l'arméesyrienne a été abattu par un tir de roquettes au sud-est de la ville, selonl'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui attribue l'attaqueaux forces turques. Ankara n'en a pas revendiqué la responsabilité.Les forces syriennes ont néanmoins marqué un point important en reprenantle même jour l'autoroute clé M5. L'armée syrienne s'attelait mercredi àsécuriser les environs de cet axe stratégique.Les forces gouvernementales syriennes, appuyées par l'aviation russe, ontenregistré des avancées considérables face aux groupes terroristes cesdernières semaines.

Complexité du conflit et crise inédite entre Ankara et Damas

Signe de la complexité du conflit en Syrie où plusieurs pays sontimpliqués de manière plus ou moins directe, de rares affrontements ontéclaté mercredi dans le nord-est du pays entre forces loyales augouvernement syrien et des militaires américains dans la région, selon lesmédias.

Toutefois, c'est dans le nord-ouest, dans la province d'Idleb, que lasituation est la plus volatile : l'armée syrienne y mène depuis plusieursmois une offensive pour y déloger les groupes terroristes, avec l'appui del'aviation russe.A une catastrophe humanitaire -environ 700 000 personnes réfugiés etdéplacés, s'est ajoutée une crise inédite entre Ankara et Damas, après lamort de 14 soldats turcs en une semaine dans des bombardements à Idleb.Recep Tayyip Erdogan a sommé mercredi les forces du gouvernement syrien de«se retirer» de certaines positions à Idleb d'ici fin février, menaçant del'y contraindre en faisant «tout ce qui est nécessaire, sur terre et dansles airs», alors que la Syrie ne cesse de dénoncer une «agression» del'armée turque sur son territoire.Ces derniers jours, la Turquie a considérablement renforcé sa présencemilitaire dans la province d'Idleb, où l'armée syrienne et l'aviation russeont enregistré des avancées face aux groupes terroristes ces dernièressemaines. Selon la presse turque, Ankara a déployé plus de 1000 véhiculesdans la province d'Idleb en deux jours.

Ankara s'intéresse de près à Idleb en raison de sa proximité avec lafrontière turque, redoutant que l'offensive de Damas ne provoque un nouvelafflux de réfugiés vers la Turquie, qui accueille déjà 3,7 millions deSyriens.

La montée des tensions à Idleb a, en outre, commencé à éroder l'ententeentre la Russie et la Turquie, qui, en dépit de leurs positionscontradictoires sur la Syrie, ont renforcé leur coopération depuis 2016.Ankara et Moscou avaient notamment parrainé en 2018 un accord prévoyant lacessation des hostilités à Idleb.Toutefois, le chef de la diplomatie turque a annoncé l'envoi «dans lesprochains jours» d'une délégation en Russie pour essayer de trouver une«solution» à la crise d'Idleb.