Le Sénat américain a adopté jeudi unerésolution visant à limiter une action militaire de Donald Trump contrel'Iran, un nouveau camouflet pour le président américain qui devrait userde son droit de veto.

La Chambre haute du Congrès a voté à une large majorité (55 pour, 45contre) cette résolution initiée par les démocrates et soutenue par huitélus républicains qui ont pourtant la majorité.

Le texte oblige le président à demander «un débat et un vote au Congrès»,seul habilité à déclarer la guerre selon la Constitution, avant toute«guerre offensive» contre la République islamique.

Il souligne toutefois que le président garde la capacité d'engager uneaction militaire en cas d'attaque «imminente» contre le pays.Il doit être envoyé à la Chambre des représentants, contrôlée par lesdémocrates et où il a de grandes chances d'être confirmé.Donald Trump a déjà fait savoir qu'il mettrait son veto à cette résolutionqui lancerait «un très mauvais signal» à Téhéran.

En 2019, le Congrès avait déjà approuvé une résolution exigeant l'arrêt dusoutien américain à la coalition militaire saoudienne dans la guerre auYémen, à l'exception des opérations visant les groupes terroristes. M.Trump y avait mis son veto.