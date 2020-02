Le président tunisien Kais Sayed a soulignéla nécessité «d'accélérer la formation du gouvernement dans les meilleursdélais» lors d'un entretien jeudi soir avec le chef de gouvernementdésigné, Elyes Fakhfakh. Selon un communiqué de la présidence tunisienne, l'entretienSaied-Fakhfakh a porté sur les derniers développements dans le processus deformation du gouvernement, sans donner plus de détails.Fakhfakh devrait présenter, vendredi soir, le bilan de ses consultationssur la formation du gouvernement au président Kais Saied, précise-t-on.Le président tunisien a rencontré peu auparavant, Rached Ghannouchi,président du Mouvement Ennahdha et de l'Assemblée des représentants dupeuple, faisant état de sa préoccupation pour le long délai de formation dugouvernement et recommandant qu'elle soit accélérée afin qu'il puisseentamer au plus tôt l'accomplissement de ses tâches.