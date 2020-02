Les élections législatives au Tchad,reportées depuis 2015, se tiendront le 13 décembre prochain, a annoncévendredi la commission électorale tchadienne.

L'actuelle Assemblée nationale, largement dominée par la majoritéprésidentielle, avait été élue en 2011 pour quatre ans mais, depuis 2015,le président du pays Idriss Déby Itno justifiait les reports successifs duscrutin essentiellement par la «menace terroriste» de Boko Haram.Le groupe terroriste nigérian multiplie depuis plusieurs années lesattaques meurtrières dans la région du lac Tchad, une vaste étendue d'eautruffée d'îlots et de marécages partagée par le Tchad, le Cameroun, leNiger et le Nigeria.La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a distribuévendredi le calendrier du scrutin à la presse. Il prévoit que la campagneofficielle débutera le 21 novembre.

«Je voudrais saluer le triomphe du consensus dégagé par la classepolitique par rapport à la date du 13 décembre 2020», a déclaré devant lapresse le premier vice-président de la CENI, Jean Luc Benoudjita.Le calendrier prévoit la proclamation de résultats «provisoires» le 27décembre pour les sièges des 161 députés. La liste officielle et définitivedes élus doit être rendue publique plus tard par la Cour suprême.