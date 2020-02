Il n'y a pas tant de mal que ça à être inactif. Une étude va à l'encontre des mises en garde sur le sujet et suggère qu'une bonne forme physique suffit à contrer les dangers de la sédentarité sur la santé.

Voilà qui devrait nous faire déculpabiliser de ne pas nous mettre au footing cet été. Alors que de nombreuses études accusent la sédentarité d'être responsable de tous les maux (maladies cardiovasculaires, cancer du côlon, hypertension et décès prématuré). Heureusement, une étude de l'American Cancer Society, une organisation à but non-lucratif spécialisée dans la lutte contre le cancer, du Cooper Institute et de l'université du Texas rassure les sédentaires de tout crin en nuançant ce tableau bien noir : être en bonne condition physique pourrait limiter les risques de l'inactivité physique sur la santé.

Pour les besoins de l'étude, les chercheurs ont analysé l'association entre le comportement sédentaire, l'activité physique et les marqueurs métaboliques de l'obésité chez 1304 hommes de la Cooper Clinic à Dallas au Texas entre 1981 et 2012.

Les résultats confirment le lien entre inactivité, tension artérielle élevée, cholestérol, IMC et un tour de taille plus élevé. En revanche, en tenant compte de la condition physique des participants, le seul lien établi entre l'inactivité et la santé correspond à un ratio plus élevé de triglycérides/cholestérol LHD (bon cholestérol). Un ratio qui augmente le risque d'hypoglycémie.

Rappelons toutefois qu'un maintien en bonne forme physique va normalement de pair avec de l'exercice physique régulier.