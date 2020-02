Ce n’est pas la première étude à avertir du risque de troubles de l’audition chez les personnes obèses. Mais celle-ci est intéressante car à l’inverse de la surdité associée au vieillissement, celle liée à l’obésité serait réversible, à condition d’exercer une activité physique et de perdre du poids. Autrement dit faire du sport permettrait de prévenir la perte d’audition.

«On pense souvent que perdre l’audition fait partie du processus inévitable du vieillissement mais nos travaux prouvent que certains facteurs de risque sur lesquels on peut jouer comme le maintien d’un poids de santé et d’une activité physique, peuvent aider à prévenir la surdité ou à ralentir sa progression», estime Sharon Curhan, médecin à l'Hôpital Brigham and Women à Boston, aux États-Unis.

68 421 femmes ont été suivies par les chercheurs de 1989 à 2009. Les chercheurs ont observé que les femmes ayant un IMC (indice de masse corporel) compris entre 30 et 34 étaient 17 % plus exposées au risque de surdité que celles ayant un IMC normal, c’est-à-dire inférieur à 25. Pire, un IMC de 40 ou plus augmentait le risque de surdité de 25% comparé aux personnes ayant un IMC normal.

UN IMC supérieur à 30 est le seuil à partir duquel on parle d’obésité. Entre 25 et 30, on considère qu’un adulte est en surpoids.

Le sport protège des problèmes d’audition

Le tour de taille aussi s’est révélé un facteur de risque de surdité. Les femmes ayant un tour de taille compris entre 80 et 88 cm ont eu un risque accru de 11% de perte auditive comparé aux femmes ayant un tour de taille inférieur à 71 cm. Pour un tour de taille supérieur à 88 cm, le risque grimpait de 27%. Un lien de cause à effet entre sport et surdité a été établi. Les femmes le plus physiquement actives ont abaissé de 17% leur risque de perte d’audition.

Une récente étude parue dans The Laryngoscope a démontré que les adolescents souffrant d’obésité éprouvent des difficultés à entendre les basses fréquences.