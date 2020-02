Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont plaidé, dans la nuit de mardi lors de l'examen du projet du Plan d'action du gouvernement, pour l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens à travers des mécanismes pratiques et pour la réponse à leurs préoccupations, notamment en matière d'octroi de logement et d'emploi.

Les député ont souligné, lors d'une séance plénière présidée par Slimane Chenine, président de l'APN en présence du Premier Ministre, Abdelaziz Djerad et des membres du gouvernement, la nécessité de renforcer et de préserver le pouvoir d'achat des citoyens, particulièrement suite à la détérioration de la valeur du Dinar, et de prendre en charge leurs préoccupations, notamment en matière d'octroi de logement et d'emploi.

Ainsi, le député Mustapha Naci (Rassemblement National Démocratique), qui a indiqué que l'amélioration du pouvoir d'achat "permettra de réparer l'injustice" que subissent beaucoup de familles algérienne, a appelé à octroyer le soutien à ceux qui le méritent.

Il a également appelé à revoir la législation régissant les PME et les startups.

La député Fatima Karma, du même parti a, de son coté appelé à tirer profit des compétence nationales et leur permettre de participer à la prise de décision, loin de toute marginalisation, plaidant d'autre part pour la réforme du système de santé et de l'éducation ainsi que l'amélioration des conditions de vie du citoyens.

Elle a également appelé à relancer l'Industrie à travers notamment des mesures incitatives et des facilités au profit des investisseurs.

Le député Chaabane El Ouaer (indépendant) a, quant à lui, appelé à la révision de la loi sur la régularisation des constructions inachevées, soulignant qu'un grand nombre d'édifices attendent d'être régularisés à travers les différentes communes du pays.