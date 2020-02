L'Espérance sportive de Tunis, championne d'Afrique en titre, disputera vendredi à Doha (Qatar) face au Zamalek d'Egypte, sa deuxième supercoupe d'Afrique de football avec l'ambition de remporter un trophée qui lui échappe depuis 25 ans.

Il s'agit de la 9e confrontation entre les deux équipes, toutes compétitions confondues, à l'issue desquelles la victoire est revenue 4 fois au Zamalek pour une seule victoire à l'Espérance de Tunis.

Les trois autres rencontres se sont soldées par un score de parité. Pour cette année, la formation tunisienne aborde la confrontation en sa qualité de champion d'Afrique en titre, sacre qu'elle a remporté aux dépens des Marocains du Widad de Casablanca, tandis que les Zamalkaouis ont remporté la Coupe de la Confédération aux dépens de l'équipe marocaine : la Renaissance sportive de Berkane. Battue lors de la précédente édition de la supercoupe d'Afrique par le Raja de Casablanca (2-1), l'ES Tunis aura, cette fois-ci pour mission de décrocher un titre qui lui échappe depuis 25 ans (dernier sacre 1995) et de restituer à la Tunisie un trophée qui n'a plus figuré dans le palmarès des clubs tunisiens depuis 2008 (édition remportée par l'Etoile du Sahel).

Leader actuel du championnat tunisien (38 points) avec un écart confortable (10 points) sur son poursuivant direct, les Sang et Or ont le vent en poupe et devraient aborder le match de la supercoupe d'Afrique avec un moral au beau fixe.

L'entraîneur de l'EST, Mouine Chaabani, pourra compter sur un effectif assez étoffé, marqué toutefois par l'absence de son défenseur axial, l'Algérien Abdelkader Badrane. Ce dernier devra compter, selon la presse tunisienne, sur une formation solide et homogène, incluant le trio algérien Ilyes Chetti, Abderraouf Benguit et Bilel Ben Saha. De son côté, le Zamalek, dirigé par le coach français Patrice Carteron, sera en quête de son 4e sacre dans la compétition (le dernier remonte à 2003). Le match ES Tunis - Zamalek, prévu au Stade Al-Gharrafa de Doha, sera dirigé l'arbitre sud-africain Victor Gomez tandis que l'Algérien Mustapha Ghorbal sera dans le trio chargé de la VAR.