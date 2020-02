«A l'issue de l'audience accordée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, nous avons eu le feu vert et le soutien des pouvoirs publics afin d'entamer les procédures avec la justice algérienne et reprendre les actions de l'USMA, une démarche pérenne qui doit être soutenue par tous les amoureux du club», a déclaré Achour Djelloul lors d'une conférence de presse animée à Alger.

Accompagner par le président du Conseil d'administration, Boualem Chendri et le secrétaire général, Mounir Debbichi, le P-dg du Serport s'est longuement étalé sur le projet «ambitieux» et «engagé», mais sans toutefois divulguer les modalités et les mécanismes de cette transaction avec le club algérois.

«Les pouvoirs publics sont favorables pour la conclusion de cette transaction, mais les démarches se feront avec la justice et pas avec l'ex-propriétaire, à savoir Ali Haddad.

Nous avons entamé notre audit qui est déjà finalisé et je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont bonnes et d'autres qui ne sont pas bonnes dans la gestion de l'ancienne direction.», a-t-il précisé. Concernant les dettes de l'USMA auprès des organismes publics et privés, le P-dg du groupe Serport s'est dit «prêt à acheter les actions du club avec tout ce qu'il a comme historique très lourd en matière de gestion financière.».

«Nous sommes dans une démarche citoyenne et nous avons tous les détails de la gestion de l'USMA.

Nous connaissons exactement les dettes auprès des organismes publics et privés. L'historique du club est très lourd. Il y aura des décisions qui seront prises par les pouvoirs publics pour faciliter cette transaction. Quel que soit le montant de la dette, nous nous sommes engagés à aider ce grand club.», a dit Achour. Le P-dg du Serport a annoncé à cette occasion que son groupe a commencé déjà les études pour la construction du Centre de formation d'Ain-Benian qui doit accueillir des terrains répliques, un hôtel et des blocs administratifs.

«Nous avons une autre vision de la gestion future du club. Ce n'est pas uniquement un apport financier mais un grand projet qui fera de l'USMA une véritable entreprise avec ses moyens logistiques et commerciaux. Il y aura une nouvelle direction. Je sais pertinemment que ça n'a pas été facile pour les dirigeants actuels, mais le club a besoin des organes de gestion qui vont fonctionner avec des objectifs bien précis.», a conclu le P-dg du Serport. Avant de réfléchir à reprendre les actions du club algérois, le groupe Serport est actuellement le sponsor principal de l'USMA qui vit une situation très difficile depuis le début de l'exercice 2019-2020 suite aux poursuites judicaires contre son propriétaire et homme d'affaires, Ali Haddad.

Le groupe Serport qui compte 15.000 employés est issu de la transformation juridique de l'ex société de gestion des participations de l'Etat Port «SGP SOGEPORT-Spa».

Il est chargé, entre autres, d'exercer les activités de dix ports commerciaux et 45 ports de pêche.