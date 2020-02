- L’entraîneur Youcef Bouzidi a été désigné, mardi, à la tête de la barre technique du RC Relizane, club évoluant en ligue 2 professionnelle de football.

Mohamed Hamri, président du club a souligné, en marge de la signature du contrat, que la direction du RCR est parvenu à un accord final avec cet entraîneur pour un contrat de six mois renouvelable.

Youcef Bouzidi, qui a dirigé la première séance d’entrainement de l’équipe mardi soir au stade «chahid Zougari Tahar» de Relizane, a affirmé qu'il £uvrera en compagnie de la direction du club à sauver l’équipe et à réaliser l’accession en ligue 1 professionnelle partant du classement actuel.

Youcef Bouzidi a déjà entraîné le RC Relizane lors de la saison 2017-2018 et d’autres clubs dont le RC Kouba, le NA Hussein Dey, le MO Bejaia, l'OM Médéa et l'USM Bel-Abbès.

Le RC Relizane occupe actuellement la 5e place au classement avec 28 points à sept longueurs du leader l'O.Médéa.