Les basketteuses algériennes du GS Pétroliers se sont inclinées face à leurs homologues égyptiennes du Sporting sur le score de 52 à 67, en demi-finale des Jeux arabes féminins des clubs, disputée mardi soir à Sharjah (Emirats arabes unis).

La deuxième demi-finale oppose actuellement la formation tunisienne de l'ES Cap Bon à son homologue jordanienne de Chabeb El-Fahis. En volley-ball, les volleyeuses algériennes du GS Pétroliers se sont qualifiées en finale, en s'imposant au tie-break (3-2) devant les Tunisiennes du CS Sfaxien (27-25, 25-23, 15-25, 20-25, 15-13). Les Pétrolières affronteront en finale prévue mercredi, les Egyptiennes de Sporting qui ont battu les Emiraties du Club Sharjah (3-0). Cinq clubs algériens de cinq disciplines différentes prennent part aux 5es Jeux arabes féminins organisés par la fondation Femme et Sports de Sharjah, du 2 au 12 février dans cette ville des Emirats arabes.

Les clubs algériens participant à cet évènement sont le GS Pétroliers (basket-ball et volley-ball), les Associations sportives féminines de l'Arbaa et Bouzaréah (tennis de table), l'OM Birtouta (karaté) et Djibalouna d'Ouled Fayet (tir à l'arc). Au total, 15 pays arabes prennent part à ce rendez-vous sportif exclusivement réservé à la gent féminine qui se dispute dans neuf disciplines.