Le Musée central de l'Armée a commémoré, mardi, du 60e anniversaire des essais nucléaires français dans le Sahara algérien en organisant un colloque historique sur les explosions nucléaires françaises au Sahara Algérien, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Placés sous le thème "Les explosions nucléaires françaises au Sahara Algérienne... Crime inoubliable", cette rencontre a débuté par la projection d'un film documentaire intitulé "Les explosions nucléaires françaises en Algérie....la mort tapie sous le sable" suivi d'interventions de plusieurs universitaires et cadres "soulignant, dans leur ensemble, l'aspect historique de ces explosions et leurs séquelles sur la population, tout en saluant les efforts de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la sécurisation et la réhabilitation des sites de ces explosions, a ajouté le document.

L'ouverture de cet événement a été supervisée par le Directeur de la Communication, de l'Information et de l'Orientation (EM.ANP), en présence d'officiers, de cadres de l'Armée Nationale Populaire et d'enseignants universitaires, conclut le communiqué.