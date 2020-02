C'est le second succès des badistes algériens après celui enregistré lundi contre les Tunisiens sur le même score (5-0), en attendant la troisième et dernière rencontre de la phase de poules contre Maurice, prévue lors de la session du soir.

Dans le deuxième match de la poule A, Maurice s'est également imposée devant la Tunisie (5-0) après un premier succès contre l'Ouganda (5-0) lundi. La confrontation algéro-mauricienne s'annonce donc explosive pour la première place du groupe A. De son côté, la sélection dames a battu mardi Maurice (3-2), après s'être inclinée la veille devant l'Egypte sur le même score. Elle affrontera mercredi l'Afrique du Sud pour son dernier match du premier tour. L'Algérie prend part au Championnat d'Afrique seniors (dames et messieurs), qui se déroule du 10 au 16 février, avec l'ambition de garder son titre chez le double garçons avec, à la clé, une qualification aux Jeux olympiques-2020 de Tokyo. Lors du Championnat d'Afrique-2019 disputé à Port-Harcourt au Nigeria, l'Algérie avait remporté la médaille d'or de l'épreuve double-messieurs grâce à la paire Madal-Maameri qui s'était imposée en finale face à un duo nigérian.

Le prochain champion d'Afrique récoltera 6.000 points, ce qui le hissera davantage au classement mondial et lui permettra de valider son ticket pour les JO de Tokyo. Selon le programme du Championnat d'Afrique du Caire, la compétition par équipes se déroule du 10 au 13 février, alors que les épreuves individuelles auront lieu les 14, 15 et 16 du même mois.