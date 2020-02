«Des chercheurs du monde entier se réunissent à l'OMS pour un forum de recherche et d'innovation sur la (maladie) COVID-19.

Le premier vaccin pourrait être prêt d'ici 18 mois», a déclaré mardi Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), sur son compte twitter.

«En attendant, nous pouvons faire beaucoup pour empêcher la transmission et nous préparer à toute nouvelle propagation», a-t-il ajouté.

Un forum international consacré aux moyens de réagir à l'épidémie du nouveau coronavirus s'est ouvert pour deux jours mardi à Genève sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cet événement est organisé par l'OMS en collaboration avec le GloPID-R, un réseau mondial pour la recherche et la collaboration dans le cadre de la préparation aux situations d'urgence causées par des maladies infectieuses, avec un financement de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Il rassemble quelque 400 participants du monde entier, présents sur place ou en ligne, dont des spécialistes de virologie, des représentants de pays affectés par le virus 2019-nCoV et d'agences de santé publique, ainsi que de grands donateurs.

Selon l'OMS, ce forum doit permettre d'identifier ce virus encore mal connu, de hiérarchiser les options et de coordonner les efforts mondiaux afin d'éviter une duplication des recherches et d'accélérer la mise au point d'un vaccin et de traitements.

Plus de 42.600 personnes ont été contaminées par ce virus en Chine continentale, et au moins 1.016 d'entre elles sont mortes.

En dehors de la Chine continentale, le virus a tué deux personnes, une aux Philippines et une autre à Hong Kong, et plus de 400 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires.