Deux lettres piégées ont explosé mercredi sans faire de victimes dans les locaux de deux entreprises aux Pays-Bas, a déclaré la police, selon laquelle il s'agit d'une tentative d'extorsion.

Une série de lettres contenant des explosifs envoyées en décembre et en janvier à des entreprises dans trois villes des Pays-Bas est l'objet d'une enquête de la police néerlandaise .

Les courriers ont explosé dans un bâtiment de la banque ABN AMRO à Amsterdam et dans les locaux de l'entreprise japonaise de services informatiques Ricoh à Kerkade (sud).

L'expéditeur exigeait un montant en bitcoins, la célèbre monnaie virtuelle, et menaçait d'envoyer d'autres lettres piégées si le paiement n'était pas effectué, a rapporté l'agence de presse néerlandaise ANP. "Un employé (d'ABN AMRO) a voulu ouvrir la lettre et a entendu un sifflement.

L'employé a jeté la lettre, après quoi une légère détonation s'est produite", a indiqué la police dans un communiqué.

L'enquête doit déterminer s'il existe un lien entre cette série de lettres et celles qui ont explosées mercredi.