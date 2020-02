Jusqu'à 90% des koalas de l'île Kangourou, dans le sud de l'Australie, pourraient avoir péri lors des feux de brousse catastrophiques de décembre et janvier derniers.

Les koalas de l'île Kangourou étaient considérés comme une «population d'assurance» puisqu'ils étaient exempts de la chlamydia qui affecte de nombreux koalas sur le continent, causant la cécité, l'infertilité et la mort.

Cependant, selon les estimations publiées mercredi par le Groupe de travail sur la récupération après les feux de brousse (Wildlife, Ecosystems and Habitat Bushfire Recovery Taskforce), il ne resterait que 5.000 à 10.000 koalas sur l'île, contre environ 60.000 avant les incendies.

Plus d'un tiers de l'île, qui est une destination touristique populaire, a été brûlé par les incendies qui ont débuté fin décembre. Sam Mitchell, directeur du Wildlife Park de l'île Kangourou, a confié à News Corp Australia que le parc a reçu 600 koalas pour les protéger des incendies, mais que seulement la moitié ont survécu. Il a estimé que le plus grand défi dans le rétablissement de la population serait le manque d'un habitat viable. «Vous allez là-bas et constatez qu'il n'y a qu'un ou deux arbres qui n'ont pas brûlé et vous verrez 30 koalas entassés dessus», a-t-il dit.

«Nous pouvons les déplacer d'une petite poche à une autre qui n'a pas brûlé, mais nous devons vérifier cette région et nous assurer qu'ils ne vont pas la surpeupler et causer davantage de problèmes», a noté le responsable.

«Quand vous en aviez jusqu'à 60.000, c'était un assez bon nombre qui pouvait préserver l'espèce.

Et maintenant, nous sommes à 10.000, donc nous avons un autre problème», a-t-il relevé.