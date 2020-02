Les douaniers de Calais (nord de la France) ont saisi près de 10 tonnes de cigarettes de contrebande le 5 février dans un camion polonais à destination de l'Angleterre, qui transportait officiellement des céréales de petit-déjeuner en provenance de Belgique, selon un communiqué de Bercy.

Lors d'un contrôle au terminal ferry, les douaniers ont découvert dans la remorque des palettes dont le conditionnement ne correspondait pas à celui indiqué sur les documents de transport, rapporte mardi le ministère de l'Action et des Comptes publics. Les douaniers ont poursuivi leurs vérifications et découvert plus de 990 cartons contenant au total 49.500 cartouches de cigarettes de la marque Richmond, soit 9.900 kg de cigarettes.