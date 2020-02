Les manifestants, des Amérindiens et de jeunes écologistes, se sont rassemblés en plusieurs points du pays, en soutien à des autochtones hostiles à ce projet de gazoduc dans la province de Colombie-Britannique.

Depuis plusieurs jours, ils bloquent des voies ferrées, perturbant le trafic ferroviaire de passagers et de marchandises. Des chefs héréditaires de la Première Nation de Wet'suwet'en s'opposent à ce projet au motif qu'il traverse leurs terres traditionnelles, tandis que les instances élues de cette même communauté le soutiennent. Le projet Coastal GasLink doit transporter du gaz naturel du nord de la Colombie-Britannique vers le terminal côtier du consortium LNG Canada, près de Kitimat, pour son exportation vers l'Asie. La police a démantelé ces derniers jours des barrages routiers bloquant l'accès aux sites de construction du gazoduc, conformément à une injonction accordée par un tribunal.

A Toronto, des dizaines de manifestants ont occupé mardi le bureau de la ministre des Affaires autochtones, Carolyn Bennett, pour mettre fin au projet de gazoduc, long de 670 kilomètres et estimé à 6,6 milliards de dollars canadiens (4,5 milliards d'euros).

Des opposants au projet bloquaient également l'accès à l'assemblée législative de Colombie-Britannique. Quelques dizaines de manifestants avaient été arrêtés lundi alors qu'ils tentaient de bloquer l'accès au port de Vancouver, avant d'être relâchés. Le ministre des Transports Marc Garneau s'est dit "préoccupé par les blocages", qu'il a qualifiés de "dangereux" et "illégaux".

"Nous espérons que cela sera résolu aussi vite que possible parce que cela a un impact important sur l'économie du pays", a-t-il ajouté. Les liaisons de trains de passagers entre Montréal, Toronto et Ottawa sont suspendues dans toutes les directions depuis vendredi en raison du blocage des voies ferrées par des manifestants en Ontario, selon la société publique Via Rail.

Le groupe ferroviaire de transport de marchandises Canadien National a mis en garde de son côté contre la "fermeture imminente" de tronçons majeurs de son réseau si les barrages sur ses voies n'étaient pas levés, après l'annulation de "centaines de trains" depuis cinq jours.