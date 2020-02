Pas moins de 17 quintaux de viande blanche dont plus de 13 qx avariés ont été saisis mardi à El Bayadh, a-t-on appris des services de l’inspection vétérinaire de la wilaya.

La saisie a été opérée par la brigade mixte composée de représentants de l’inspection vétérinaire et du commerce en collaboration avec la gendarmerie nationale, lorsqu'un camion frigorifique transportant des poulets et des dindes (17 quintaux) a été fouillé et contrôlé.

Une quantité de 13 quintaux de viande s'est révélée avariée et a été détruite par l’inspection vétérinaire.

Un dossier de poursuite judiciaire a été engagé contre le contrevenant, a-t-on indiqué de même source.