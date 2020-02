Un chiffre d’affaires dissimulé de 297 millions DA a été décelé par les services de contrôle durant le mois de janvier dernier au niveau de la wilaya d’Oran, a-t-on appris mardi auprès de la direction régionale du commerce à Oran.

Les opérations commerciales sans factures décelées par les services de contrôle durant le mois écoulée au niveau de la seule wilaya d’Oran ont atteint un montant de 297 millions DA alors que le chiffre d’affaires dissimulé pour toute la région d’Oran affiche près d’un milliard DA, a indiqué à l’APS le chef de service chargé de la planification, suivi et évaluation du contrôle à la direction régionale du commerce d’Oran, Fouad Helail.

Une procédure administrative a été adressée à la wilaya d'Oran pour la fermeture de 43 locaux commerciaux pour défaut de registre de commerce et activité incompatible avec le registre de commerce, a-t-il fait savoir par ailleurs.

Le bilan du mois de janvier dernier fait état d'un total de 2.376 interventions de contrôle des pratiques commerciales au niveau de la wilaya d’Oran, de 908 infractions enregistrés et de 905 procès verbaux de poursuite judiciaire établis.

En matière de contrôle de la qualité et la répression des fraudes, durant le même mois de l’année en cours, la même source signale 881 interventions décelant 55 infractions, ainsi qu'une proposition de fermeture d’un local commercial et l'établissement de 55 procès verbaux de poursuite judiciaire, a-t-on fait savoir.

Le bilan des activités de contrôle effectuées dans la région d’Oran qui regroupe les wilayas d’Oran, Mostaganem, Sidi Bel-Abbes, Aïn Témouchent et Tlemcen durant le même mois fait état de 15.351 interventions effectuées, de 2.030 infractions décelées et de 1.982 procès verbaux de poursuite judiciaire établis.