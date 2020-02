C’est d’abord en écoutant les conversations autour de lui que votre bébé va acquérir son premier vocabulaire : ce que les psychologues appellent le «langage réceptif», c’est-à-dire la capacité d’entendre des mots, de les interpréter et éventuellement d’y répondre. Plus tard, viendra l’étape du «langage expressif», c’est-à-dire la capacité d’utiliser un certain nombre de mots de façon appropriée.

Ne perdez pas de vue que c’est VOUS qui avez la plus grande influence sur le développement du langage de votre bébé puisqu’il copie les phrases et les mots que vous employez ! Variez les expressions : s’il vous entend utiliser différents mots, son vocabulaire s’enrichira progressivement. Lisez des histoires, inventez des chansons ensemble, demandez-lui de nommer les objets, bref encouragez-le et notez ses progrès de semaine en semaine, cela vous rassurera sur sa capacité à parler !

Les étapes du langage

- A 12 mois : il utilise environ trois mots et est capable de comprendre quelques indications simples. Il «babille» lorsqu’il joue tout seul.

- A 15 mois : il ne sait pas prononcer son prénom mais le reconnaît quand quelqu’un l’appelle. Il est capable d’utiliser six ou sept mots différents, à bon escient mais il a aussi son propre jargon.

- A 18 mois : son vocabulaire est riche d’une douzaine de mots (parfois plus, surtout si vous lisez beaucoup ensemble) et les conversations l’intéressent.

- A 21 mois : son vocabulaire s’enrichit, il est capable de nommer les objets familiers sur des photos et il forme ses premières phrases de deux mots qui ont un sens.

- A 24 mois : il peut nommer, sans se tromper, les parties de son corps et il s’intéresse aux conversations, même si on ne s’adresse pas à lui directement. Avant ses 3 ans, il va acquérir environ 900 mots et en utiliser environ la moitié dans des phrases.

Le bégaiement est fréquent chez les enfants de 2 ans. A cet âge, il leur arrive de commencer un mot, de ne pas le terminer, de rééssayer de le dire sans y parvenir… ces hésitations se produisent au moment où l’acquisition du langage commence à s’accélérer. Résistez à la tentation de dire les mots à sa place et ne lui demandez pas de répéter, ce qui risquerait de l’énerver et de le faire bégayer encore plus.