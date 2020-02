Le bégaiement est un trouble dans la séquence et le déroulement de la parole.. Il n'a pas d'origine vraiment définie et chaque cas est particulier.

Comme le souligne l'Association Vaincre le bégaiement, «son origine serait d'ordre psychique bien que des facteurs génétiques peuvent être avancés.»

Partout dans le monde on bégaie. En France, on estime à 650 000 le nombre de personnes concernées.

Souvent, le père et la mère le remarquent très tôt, mais ils sont en plein désarroi.

Car cette «lutte avec les mots» est fréquemment perçue comme liée à un manque d'intelligence, combiné à une extrême timidité ou à des problèmes psychologiques.

Il est donc essentiel d'amener la famille à parler et à briser le tabou que représente ce trouble de la parole.

Comment le surmonter ?

De nos jours, ce trouble de l'élocution peut être bien traité. Des séances chez l'orthophoniste. Il est possible de traiter le bégaiement en prenant rendez-vous chez l'orthophoniste. Lors de votre première visite assurez-vous qu'il a une bonne expérience du traitement du bégaiement et qu'il utilisera une approche globale. L'orthophoniste va vous amener à identifier vos symptômes : répétitions, blocages, voix monotone, paroles a minima, réponses imprécises, perte du contact visuel... et va proposer des exercices visant à faciliter la «fluence» de la parole.

Des stages dans un centre spécialisé

Aller chez l'orthophoniste peut être long. Aussi, plusieurs centres spécialisés proposent des stages intensifs de thérapie du bégaiement.

Les stages portent sur le comportement (évitement de mots ou de situations), mais aussi sur les sentiments et les croyances. Diverses approches thérapeutiques sont proposées : jeux de rôle, discussions sur le comportement et les sentiments, partage d'expérience... Pour en finir avec sa peur, la personne qui bégaie va reconstruire sa relation à l'autre.

Mais d'autres méthodes peuvent aussi avoir leur utilité : relaxation, psychothérapie, sophrologie...