L'entraîneur Nabil Neghiz, officiellement installé aux commandes techniques du MC Alger mardi, a dès lors annoncé que s'il "n'arrive pas à terminer la saison parmi les trois premiers", il présenterait aussitôt sa "démission", lui qui s'est engagé avec Le Doyen pour un contrat de 18 mois.

"Certes, je prends le club dans des conditions difficiles, mais ce n'est pas pour autant une excuse pour revoir ses objectifs à la baisse. Nous sommes actuellement sur la troisième marche du podium et je considère que c'est une position favorable pour continuer à jouer les premiers rôles, et même pour prétendre au titre" a-t-il ajouté en conférence de presse, au stade du 5-Juillet. L'ex-entraîneur adjoint de l'Equipe nationale a reconnu que "le départ de certaines pièces maîtresses, comme Farouk Chafaï, Ayoub Azzi et Sofiane Bendebka a beaucoup amoindri le gros potentiel, qui avait permis au MCA de bien démarrer la saison", mais il s'est dit "prêt à faire avec les moyens du bord", pour maintenir la cadence et atteindre ses objectifs.

"Ma première mission consiste à remettre l'équipe sur les bons rails. Ce qui passe par redonner confiance aux joueurs, tout en récupérant les blessés, comme Abdelmoumène Djabou, car leur apport nous sera probablement très bénéfique" a-t-il expliqué.

Une fois ce premier objectif atteint, Neghiz essayera de récolter les points qui lui permettront de concurrencer le CR Belouizdad pour le titre, à commencer par le chaud duel contre la JS Saoura, prévu samedi pour le compte de la 18e journée.

"Le MCA reste sur une belle victoire en déplacement, mais c'était en Coupe arabe. Les choses seront totalement différentes en championnat et il faudra donc répondre présent" a-t-il tenu à rappeler, avant d'espérer "revoir les joueurs confiants et libérés, comme face au Raja de Casablanca", ce qui avait joué un grand rôle dans cette victoire au Maroc

(0-1).