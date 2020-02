Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont poursuivi, mardi, le débat du Plan d'action du gouvernement en séance plénière présidée par Slimane Chenine, président de l'assemblée, en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad et des membres du gouvernement.

Le Premier ministre avait auparavant présenté le Plan d'action du gouvernement devant les députés, précisant que l'un des principaux défis pour le Gouvernement est de "contribuer avec toutes les forces politiques et sociales ainsi qu'avec les élites nationales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, à faire sortir notre pays d'une situation politique et économique critique vers une nouvelle ère où sera restaurée la confiance en les institutions de l'Etat, à travers de profondes réformes politiques et socio-économiques qui permettront à l'Algérie de surmonter sa crise".

Il a affirmé, à cette occasion, que le gouvernement "œuvre à contribuer efficacement à l'édification d'une nouvelle Algérie à travers un pacte nouveau englobant l'ensemble des aspects de la gouvernance politique, économique et sociale".

Le débat du Plan d'action du gouvernement se poursuivra, mercredi, par les interventions des présidents des groupes parlementaires.

La séance de jeudi sera consacrée aux réponse du Premier ministre aux préoccupations des députés.