«Signalons que la désignation de cette confrontation a été décidée conformément à l'accord entre les deux clubs conclu avant le déroulement du match de la phase aller.

Les dirigeants des deux formations se sont entendus à disputer leurs rencontres aller et retour dans cette enceinte», rappelle la LFP.

Fermée en novembre dernier, l'enceinte olympique a subi depuis une vaste opération de modernisation et mise à niveau, selon les dernières directives du Gouvernement, qui a donné son accord pour le financement de plusieurs opérations.

La direction de l'Office du complexe olympique (OCO) Mohamed-Boudiaf a profité de la fermeture du 5-Juillet, pour la réfection de la pelouse en gazon naturel, afin de relancer le projet d'installation de portiques électroniques aux différentes entrées de cette enceinte. Il est utile de rappeler que ce projet date de 2015 lorsque le stade du 5-Juillet avait déjà subi toute une opération de réhabilitation qui a duré plusieurs mois (de septembre 2013 à avril 2015). La mise en service de ces équipements devrait permettre à l'OCO et à la direction du temple olympique de lutter contre la fraude et d'améliorer les recettes issues de la billetterie, sans compter un meilleur contrôle des accès et une sécurisation des entrées de l'enceinte.

D'autres opérations ont également eu lieu, comme la réfection des vestiaires.