Les participants à cette compétition de trois jours, représentent les 6 régions militaires, à savoir les états-majors des forces terrestres, des forces marines, des forces de défense aérienne du territoire, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale, la 1ère brigade blindée, la 8ème brigade blindée, la 12ème brigade infanterie mécanique, la 40ème brigade infanterie mécanique et l’école supérieure des troupes spéciales. Ils concourront dans le tir de précision et le tir de rapidité dans les trois positions debout, avec appui et couché sur des cibles situées à 200 mètres pour les messieurs et à 100 mètres pour les dames conformément aux règlements du conseil international des sports militaires. Dans son allocution d’ouverture du championnat, le commandant de la 7ème brigade blindée de Teleghema a souligné que l’objectif de la compétition est de préserver la réactivité des éléments de l’armée nationale populaire et de mettre en valeur leurs performances. Le représentant du service des sports militaires au ministère de la Défense Nationale, le colonel Farid Dilmi Bouras a souligné dans sa déclaration à la presse «l’importance du championnat qui permettra de sélectionner les meilleurs sportifs et sportives qui intègreront les sélections nationales militaires», louant les résultats obtenus lors des précédents rendez-vous sportifs.

Saluant en outre l’évolution «constante’’ du sport militaire national, le même officier a relevé que le recours au comptage électronique dans ce championnat permet de connaitre instantanément les résultats sans avoir à se déplacer vers la cible.