selon l’OMS Le coronavirus constitue «une très grave menace» pour le monde

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyes, a assuré hier que le nouveau coronavirus constitue une «très grave menace» pour le monde.

«Avec 99% des cas en Chine cela reste une grande urgence pour ce pays, mais cela constitue aussi une très grave menace pour le reste du monde», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyes à l'ouverture à Genève d'une conférence de l'OMS sur la maladie.

Quelque 400 scientifiques doivent passer en revue, durant deux jours, les moyens de combattre l'épidémie en se penchant sur sa transmission et sur les traitements possibles.

«Ce qui importe le plus, c'est d'arrêter l'épidémie et de sauver des vies.

Avec votre soutien, c'est ce que nous pouvons faire ensemble», a déclaré le responsable de l'OMS aux participants.

Il a notamment appelé tous les pays à faire preuve de «solidarité» en partageant les données dont ils disposent.

«C'est particulièrement vrai pour ce qui concerne les échantillons et le séquençage (du virus).

Pour vaincre cette épidémie, nous avons besoin d'un partage équitable», a-t-dit. Il a espéré que cette réunion débouche sur une «feuille de route» en matière de recherche, sur laquelle «les chercheurs et les donateurs puissent s'aligner». Plus de 42.600 personnes ont été contaminées par ce virus en Chine continentale, et au moins 1.016 d'entre elles sont mortes.

En dehors de la Chine continentale, le virus a tué deux personnes, une aux Philippines et une autre à Hong Kong, et plus de 400 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires.

Les Etats-Unis envoient du matériel médical au Laos

Les Etats-Unis ont annoncé lundi avoir envoyé du matériel médical au Laos dans le cadre d'un programme de 100 millions de dollars destiné à enrayer la propagation du nouveau coronavirus. L'Agence internationale pour le développement (USAID) a indiqué avoir notamment envoyé 440 lunettes de protection et 1.500 blouses chirurgicales au Laos, pays frontalier de la Chine, où a débuté l'épidémie. Le secrétaire d'Etat américain Mike Pomepo avait annoncé vendredi avoir débloqué 100 millions de dollars pour aider la Chine et les autres pays touchés à combattre le virus, qui a déjà tué plus de 900 personnes. «Vous commencerez à voir plus d'annonces au fur et à mesure que nous commencerons à calculer le montant de l'aide nécessaire», a indiqué à la presse Jim Richardson, en charge de ces aides au département d'Etat.

Cette annonce intervient alors que le gouvernement de Donald Trump cherche à réduire de près de moitié les fonds destinés à soutenir les initiatives mondiales en matière de santé dans son projet de budget fédéral 2021.

Le Laos, les îles du Pacifique, la Birmanie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont selon M. Richardson considérées comme prioritaires dans le budget des Etats-Unis, qui entendent se présenter comme une alternative pour ces pays, face à une Chine de plus en plus interventionniste.

2 responsables chinois limogés sous la pression de l'opinion

Deux hauts responsables du Hubei (centre), la province chinoise au cœur de l'épidémie de coronavirus, ont été limogés, a annoncé hier la télévision, après des critiques de l'opinion sur leur gestion de la crise.

La colère est vive depuis quelques semaines, les autorités étant accusées par une grande partie des citoyens d'avoir tardé à réagir face aux premiers cas de la maladie, apparue en décembre à Wuhan, le chef-lieu provincial.

Un mécontentement qui s'est transformé en fureur après la mort vendredi de Li Wenliang, 34 ans, l'un des premiers médecins à avoir alerté sur l'émergence de l'épidémie.

Réprimandé par la police qui l'accusait de propager des «rumeurs», il avait lui-même été contaminé.

Zhang Jin, le principal responsable à la Commission provinciale de la Santé, et Liu Yingzi, la directrice, ont été démis de leurs fonctions sur décision du comité permanent du Parti communiste chinois (PCC) pour le Hubei, a annoncé CCTV.

Cette décision semble vouloir apaiser l'opinion publique, qui réclamait des têtes après la mort de Li Wenliang.

Cet ophtalmologue fait désormais figure de héros national face à des responsables locaux accusés d'avoir cherché à étouffer ses révélations.

Un ancien vice-ministre de la Commission nationale (ministère) de la Santé, Wang Hesheng, remplace les deux responsables limogés.

Le Hubei est au coeur de l'épidémie, loin devant les autres régions de Chine et l'étranger: elle concentre 96% des plus de 1.000 morts enregistrés jusqu'à présent, et 74% des cas de contamination. Le bilan des morts dépasse désormais celui du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère), qui avait traumatisé le pays en 2002-2003 et coûté la vie à 774 personnes dans le monde.