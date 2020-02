Le Polar Music Prize a été conjointement décerné mardi à la soprano russe Anna Netrebko et à la compositrice américaine Diane Warren, qui a signé d'innombrables tubes pour Céline Dion ou Whitney Houston notamment, annonce un communiqué du prix Polar, rapporté par des médias.

Les lauréates recevront chacune un million de couronnes (95.000 euros) lors d'un gala télévisé à Stockholm le 9 juin en présence du roi Carl XVI Gustaf de Suède. Surnommée «la nouvelle Callas», Anna Netrebko, 48 ans, est connue aussi bien pour l'amplitude de sa voix que pour son sens de l'interprétation, évoluant du bel canto aux rôles plus dramatiques comme la Tosca de Puccini.

«Dès que je suis sur scène, quelque chose se passe et la qualité de la performance est dix fois meilleure, comme si une voix me disait quoi faire. Il en est toujours allé ainsi pour moi», a réagi la chanteuse, citée dans le communiqué du prix Polar. Onze fois nominée aux Oscars, Diane Warren, 63 ans, a écrit pour une pléiade d'artistes, dont Justin Bieber, Cher, Christina Aguilera, Mary J. Blige, Whitney Houston mais aussi Céline Dion avec, «Because you loved me» (bande originale du film «Personnel et confidentiel») et Aerosmith avec, «I don't want to miss a thing»(bande originale du film «Armageddon»).

«Je n'ai pas confiance en moi en tant qu'être humain mais j'ai une confiance inébranlable en ma musique. Quand je sais que quelque chose sonne, qu'une chanson est faite pour quelqu'un, j'ai confiance, et cette confiance, rien ne peut l'ébranler», a commenté Diane Warren dans le communiqué. Le prix Polar de la musique se donne pour objectif de «briser les frontières musicales en réunissant les gens venus des différents mondes de la musique». Il a déjà récompensé Sting et Wayne Shorter aussi bien que Bob Dylan et Isaac Stern, Renée Fleming, Pierre Boulez et Joni Mitchell ou encore le groupe des Pink Floyd.