Joseph Shabalala, fondateur du mythique ensemble vocal zoulou a capella "Ladysmith Black Mambazo", est décédé à Pretoria à l'âge de 78 ans, a annoncé mardi le gouvernement sud-africain à des médias.

Créé dans les années 1960, "Ladysmith Black Mambazo", a explosé sur la scène internationale en collaborant à l'album-culte de Paul Simon "Graceland" sorti en 1986. Récompensé par cinq Grammy Awards, prestigieuses récompenses de la musique américaine, le groupe compte à son actif une cinquantaine d'albums et plusieurs enregistrements avec des stars comme Stevie Wonder, Ben Harper ou encore Michael Jackson. Il s'était également produit lors de l'inauguration de Nelson Mandela à la présidence sud-africaine en 1994. Joseph Shabalala, avec sa voix de basse exceptionnelle, avait pris sa retraite en 2014, après avoir dirigé le groupe pendant plus de cinquante ans. Il avait depuis des soucis de santé, selon la chaîne publique SABC. Il est décédé dans un hôpital de Pretoria, a ajouté SABC sans préciser la cause de son décès.

Ladysmith Black Mambazo, actuellement en tournée aux Etats-Unis, tire son nom de sa ville sud-africaine d'origine Ladysmith (est), Mambazo signifiant "hache" en zoulou, car le groupe à ses origines, faisait un malheur lors des concours de chants et taillait en pièce ses concurrents.