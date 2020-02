La 16ème édition du «Segou'Art/Festival sur le Niger», en quatrième région du Mali, tenu du 6 au 9 février sous le thème «Identités et Migrations», a été présenté par les autorités comme un espace d'échanges et un facteur de brassage et de dialogue interculturel.

Pendant des jours, la ville de Ségou brillait sous les couleurs du festival sur le Niger, le plus important festival artistique malien. Pour cette année, le thème retenu est «Identités et Migrations». Amadou Koita, ministre des Maliens de l'extérieur, a indiqué que le choix de la thématique démontre que ce festival est aussi un espace d'échanges et une tribune d'expression des questions d'intérêt national. Il a estimé que le phénomène migratoire constitue aujourd'hui «un enjeu politique, socioculturel et économique majeur pour notre pays». Ce festival est en outre un facteur de brassage et de dialogue interculturel. Cette année, compte tenu du contexte sécuritaire que vit le Mali, les organisateurs ont décidé d'offrir une édition spéciale de Ségou'Art Festival sur le Niger dédiée à la réconciliation et à la cohésion sociale. Cette édition a porté sur les composantes : Caravane Culturelle pour la Paix, Foire de Ségou, Expositions d'art, Colloque de Ségou, entre autres. Ségou'Art est un rendez-vous annuel de manifestations traditionnelles, de caravane culturelle, de musique, d'art, des concerts géants sur les berges du fleuve Niger etc. Ainsi, pendant une semaine, l'imagination créative d'environ 400 artisans et créateurs étaient conjugués pour donner un cocktail agréable au public. Des artisans et créateurs étaient venus d'une vingtaine de pays de la sous-région ouest africaine et d'ailleurs, en vue d'apporter une autre dimension attrayant à la pluralité culturelle de l'Afrique.

Ce marronier, qui promeut la créativité artisanale et profite à l'économie locale de la région de Ségou à travers son programme de développement local, coincide avec la 14ème édition du Colloque de Ségou. Sur et devant la scène du festival de Ségou (centre), montée au bord de l'eau, les autorités ont mis en place un dispositif sécuritaire pour assurer le bon déroulement du festival. Selon le commandant Diallo, représentant du ministère de la Sécurité, deux navettes sont en patrouille sur le Niger où une dizaine de soldats se postent au bord de l'eau.

En 16 ans d'existence, cet évènement pluridisciplinaire, plus grand rendez-vous culturel malien, s'est toujours tenu. Cette année encore des dizaines de milliers de personnes, selon les organisateurs, ont assisté pendant plusieurs jours aux concerts, spectacles, expositions et conférences.