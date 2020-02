Publié aux éditions «Dar El Baha», cet ouvrage-brûlot de 492 pages réunit tous les textes édités dans la revue mensuelle ''Ici Alger 1952-1960» sous la plume d'intellectuels et de journalistes algériens. Rencontré en marge de la vente-dédicace, M. Hamadi affirme que ''ce livre a pour but de mettre au jour des textes algériens restés méconnus du grand public, une littérature algérienne autre que celle traitant de la guerre de libération et des conditions sociopolitiques qui prévalaient durant l'époque coloniale''. Il a, dans ce contexte, évoqué les facteurs de «recrutement des journalistes musulmans durant la guerre de libération par les médias officiel de l'époque», expliquant au sujet du magazine ''Ici Alger'' que les autorités coloniales, «après avoir trié les journalistes pour s’assurer de leur loyauté, voulaient surtout mettre à profit leurs compétences linguistiques pour atteindre un lectorat arabophone.»

Cet ouvrage, souligne l'universitaire Hamadi, offre un large aperçu de ce que fut la «propagande coloniale qui utilisa ce magazine pour présenter la France comme civilisatrice et faisant £uvre d'humanité sans discrimination aucune.»

Diplômé de l'université Complutense de Madrid, le chercheur, poète et traducteur Abdallah Hamadi a reçu de nombreux prix littéraires durant sa carrière, dont celui de la créativité poétique de la Fondation Abdelaziz Saoud El-Babitine.

Il est également l'auteur de près d'une trentaine d'ouvrages.