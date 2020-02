Le président américain Donald Trump se rendra en Inde les 24 et 25 février, à New Delhi ainsi que dans l'Etat du Gujarat, d'où est originaire le Premier ministre indien Narendra Modi, a annoncé lundi la Maison Blanche.

«Durant un appel téléphonique ce week-end, le président américain et le Premier ministre Modi ont convenu que ce voyage approfondirait le partenariat stratégique entre l'Inde et les Etats-Unis», a déclaré la Maison Blanche. Le magnat de l'immobilier de New York et le nationaliste hindou Narendra Modi sont arrivés au pouvoir sur des promesses à certains égards similaires, se présentant comme des outsiders soucieux de redonner de la grandeur à leur pays. Outre la capitale indienne, le président américain et la Première dame Melania Trump visiteront la ville d'«Ahmedabad, qui se trouve dans l'Etat du Gujarat d'où est originaire le Premier ministre Modi, et qui a joué un rôle si important dans la vie du Mahatma Gandhi et le mouvement d'indépendance de l'Inde», a souligné la Maison Blanche. En septembre, le président américain s'était rendu aux côtés de M. Modi à un grand meeting en l'honneur de ce dernier à Houston, au Texas. Ce geste inhabituel avait été vu comme une marque d'amitié à son égard, mais aussi une manière pour Donald Trump, en campagne pour sa réélection, de tenter de séduire la diaspora indienne aux Etats-Unis. M. Modi, qui se trouvait dans le pays à l'occasion de l'assemblée générale de l'ONU, avait fait les louanges de Trump, qu'il avait qualifié «d'amical, accessible et plein d'esprit». La diaspora indienne aux Etats-Unis, forte de 4 millions de personnes, est l'une des plus prospères du pays, mais c'est aussi l'une des plus fidèles au parti démocrate.