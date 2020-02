Porté par l'Indonésie et la Tunisie, le texte risquait de ne pas avoir neuf voix en sa faveur (sur quinze), le minimum requis pour une adoption, hors veto d'un pays membre permanent, a indiqué un diplomate. Selon une autre source, s'exprimant également sous couvert d'anonymat, les pays soutenant les Palestiniens ont été soumis à une «très forte pression» de Washington avec des menaces de «mesures de rétorsion» financières. Cette décision soudaine est intervenue après le dépôt par les Etats-Unis d'une série d'amendements au texte en négociations depuis la semaine dernière et qui devait être mis au vote mardi matin lors d'une réunion du Conseil de sécurité en présence de Mahmoud Abbas.

En dépit du sérieux revers que représente le renoncement à un vote, le président palestinien a toujours prévu de venir devant le Conseil de sécurité défendre son rejet du plan américain, a indiqué dans un communiqué Saeb Erekat, secrétaire général de l'OLP.

Dans sa proposition de révision du projet de résolution, Washington supprime toutes les références explicites aux résolutions de l'ONU depuis 1967 et toutes les mentions relatives à Al Qods-Est. Les Etats-Unis demandent aussi que le Conseil de sécurité «accueille favorablement la discussion» sur le plan américain dévoilé le 28 janvier «pour faire avancer la cause de la paix».

«Les consultations continuent sur le texte», a assuré Saeb Erekat. Certains diplomates à l'ONU ont toutefois mis en doute la possibilité d'un vote ultérieur au vu de positions radicalement divergentes entre les Palestiniens et les Américains.