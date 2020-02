Un accident vasculaire cérébral est la conséquence du manque brutal d'apport de sang dans une partie du cerveau ‘ischémie). Il peut être la conséquence d'une occlusion (thrombose) d'une artère cérébrale ou d'une embolie (migration d'un caillot). Le déficit neurologique dépend de la région cérébrale soumise au manque d'oxygène. Plus il dure, plus la perte de neurones est importante, et plus le risque de séquelles (paralysie) augmente.

Le nombre d'accidents vasculaires cérébraux ne cesse d'augmenter. Près de 130 000 personnes l'an dernier ont fait l'expérience angoissante d'un visage qui se fige, d'un bras qui se répond plus ou d'une parole qui se bloque. Parmi elles, 25% avaient moins de 65 ans, preuve que ces accidents ne surviennent pas que chez les seniors. Ils sont d'ailleurs aussi en augmentation chez les adultes plus jeunes.

Si leur traitement a beaucoup progressé, c'est d'abord grâce à l'organisation de leur prise en charge dans des centres spécifiques. Ces unités de soins intensifs neuro-vasculaires disposent d'un matériel d'imagerie qui permet de poser rapidement le diagnostic : il s'agit bien d'un caillot, il est situé dans telle zone du cerveau, on peut ou non le dissoudre. Si oui, c'est urgent. Le blocage de la circulation du cerveau entraine une lésion rapide des neurones : 1,9 millions sont perdus chaque minute après un AVC. Et c'est l'IRM qui détermine s'il y a ou non du cerveau à sauver.

La référence : c'est le traitement médical

Le traitement médical consiste à réaliser ce qu'on appelle une thrombolyse. Le médecin injecte dans une veine du bras un produit qui va aller dissoudre le caillot dans l'artère du cerveau. Pour être efficace, il doit être réalisé rapidement et reste possible jusqu'à 4 h 30 après l'apparition des premiers symptômes de l'AVC. La récupération, parfois spectaculaire, permet alors le retour au domicile le jour même. On estime qu'au bout d'une heure, on sait si le traitement a été efficace. Ce qui est le cas dans 30% des cas. La thrombolyse marche mieux sur les branches distales des petits vaisseaux, qui ne sont pas les AVC les plus graves. Mais 77% des patients ne peuvent bénéficier de ce traitement, soit parce qu'ils arrivent trop tard aux urgences, soit parce qu'ils présentent des contre-indications. On peut réaliser une thrombolyse après une intervention chirurgicale ou une hémorragie récente (lors des deux semaines précédentes), si le patient est sous anticoagulant... Des situations qui ne sont pas rares chez les personnes âgées et ont conduit les médecins à mettre au point d'autres traitements.

La nouveauté : c'est l'intervention endovasculaire

Il s'agit cette fois d'aller dissoudre le caillot de façon mécanique. Le neuroradiologue introduit dans la veine fémorale (pli de l'aine) un cathéter muni d'un petit dispositif (stent) qui est glissé jusqu'à l'artère du cerveau endommagée. En se déployant, le stent rétablit la circulation cérébrale, puis agrippe le caillot dans ses mailles pour le retirer. Un dispositif de deuxième

génération (Solitaire™) est actuellement à l'essai, avec des premiers résultats très encourageants. La dernière étude a même dû être arrêtée car les bénéfices observés étaient si bons qu'il devenait difficile de continuer à traiter une moitié des patients avec un dispositif manifestement moins bien ! Trois publications montrent une efficacité de la méthode « mécanique » voisine de celle du traitement médical, mais les études prises en compte concernaient en majorité le premier dispositif. Aujourd'hui, les résultats seraient plus proches de 60% de bons résultats quand les indications sont bien posées.

L'objectif : c'est une meilleure organisation

L'expérimentation de ce dispositif deuxième génération se poursuit, notamment pour en préciser les indications et les délais. « On considère maintenant qu'il ne faut pas attendre. En l'absence de résultat de la thombolyse au bout d'une demi-heure, on commence à préparer la salle de neurologie », explique le Pr Cognard, chef du service de neuroradiologie interventionnelle du CHU de Toulouse, qui participe à l'expérimentation en France. Le traitement endovasculaire ferait surtout des merveilles en cas d'occlusion des grosses artères cérébrales. Et il serait possible de le pratiquer jusqu'à 6 heures après l'accident. Autre avantage: il peut être effectué chez des patients sous anticoagulants. Mais faut-il le réaliser sous anesthésie ou non ? La question n'est pas tranchée. Certaines équipes préfèrent cette solution car elle assure l'immobilité du patient. D'autres apprécient le fait de voir les réactions du patient en direct pour guider leur geste, même si celui-ci se déroule bien sûr sous le contrôle de l'imagerie. Ces avancées techniques ne profiteront toutefois au plus grand nombre que si l'organisation des soins continue de s'améliorer. Pour cela les unités spécialisés dans lesquelles on est dirigé quand on compose le 15 pour une suspicion d'AVC doivent encore se développer. De 125 actuellement, leur nombre devrait passer à 140 cette année.

De nouveaux médicaments pour éviter les récidives

La prévention d'un nouvel accident vasculaire cérébral (AVC) peut passer par la prise d'anticoagulants. En ralentissant la coagulation naturelle, ces médicaments évitent la formation de caillots. Mais leur risque est de provoquer l'effet inverse, autrement dit une hémorragie. C'est pourquoi une surveillance de la coagulation (dosage de l'INR) doit être effectuée régulièrement avec les anticoagulants de référence que sont les anti-vitamines K. Une famille plus récente de ces médicaments, les NACO (Pradaxa®, Eliquis®, Xarelto® ) ne nécessite pas ce contrôle biologique en routine. Ce qui facilite leur utilisation. Ils ne conviennent toutefois pas à tout le monde et sont sous surveillance renforcée. En effet, il n'existe pas de produit capable d'annuler rapidement leur effet (antidote), comme avec les anti-vitamines K. Un problème quand on a besoin d'être opéré en urgence.