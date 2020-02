Selon une récente étude chinoise, consommer 20g de viande ou de poisson par jour réduirait significativement le risque d'accident vasculaire cérébral.

En 2010, une personne était hospitalisée toutes les 4 minutes pour un accident vasculaire cérébral. L'AVC est toujours la troisième cause de mortalité chez les hommes et la première chez les femmes, en particulier chez les personnes âgées (plus de 65 ans).

Une récente étude chinoise publiée dans la revue scientifique Neurology a peut-être trouvé un moyen de réduire les risques d'AVC de l'ordre 20% : pour cela, il suffirait de manger environ 20g de viande ou de poisson par jour (un filet de saumon, par exemple, ou une cuisse de poulet). Un bémol cependant : il faut tout de même éviter la viande rouge, qui aurait l'effet inverse… Par ailleurs, l'étude montre aussi que cette baisse ne concerne que les protéines animales : 20g de tofu par jour n'a définitivement pas le même effet que 20g de dinde...

Un million de décès pourraient être évités chaque année

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs de l'université de médecine de Nanjing (Chine) ont étudié le bilan nutritionnel de plus de 254 000 personnes pendant près de 14 ans.

« Une alimentation à base de protéines permettrait de réduire la pression sanguine et donc les risques d'AVC de l'ordre de 20%, résume le Dr. Xinfeng Liu, l'une des auteur de l'étude. Une telle diminution permettrait d'éviter plus d'un million de décès dans le monde chaque année. »

Attention, les auteurs de l'étude rappellent quand même que, pour se protéger de l'AVC, il ne suffit pas de dévorer un poulet par jour : il est également important d'éviter l'alcool, le tabac et les sources de cholestérol…