Une poignée d'amandes par jour pourrait nous préserver des maladies cardiovasculaires : c'est en tout cas ce que vient de montrer une récente étude britannique.

Les amandes, elles ont tout pour plaire. Côté santé, elles nous aident à gérer notre stress, à prévenir la chute des cheveux, à repousser la faim et (même !) à lutter contre les hémorroïdes. Côté beauté, elles entretiennent notre bronzage, participent à notre combat contre l'acné et, réduites en poudre, elles font du bien à notre peau…

Une récente étude menée par l'université d'Aston (Grande-Bretagne) vient d'ajouter une ligne à la longue liste des bénéfices santé des amandes : celles-ci nous permettraient, en plus, de prévenir les maladies cardiovasculaires.

Ces travaux, publiés dans la revue scientifique Free Radical Research, se sont basés sur la comparaison de deux groupes de personnes. Dans le premier groupe, les participants mangeaient normalement, tandis que dans le second, ils avaient pour consigne de consommer 50g d'amandes par jour.

L'amande, un super aliment

Au bout d'un mois, les chercheurs (sous la direction du professeur en biologie Helen Griffiths) ont constaté que le sang des « mangeurs d'amandes » était beaucoup plus riche en alpha-tocopherol, une forme de vitamine E qui, en plus d'être fréquemment utilisée pour lutter contre le cholestérol et la dépression, a aussi pour effet de fluidifier la circulation sanguine, de réduire la pression artérielle et, donc, de réduire les risques de maladies cardiovasculaires.

« Cette étude confirme que l'amande est un super-aliment, a ajouté le Pr Griffiths. En consommer une poignée (50g) par jour pourrait suffire à nous préserver des maladies cardiovasculaires. »

Seul bémol : une poignée d'amandes coûte tout de même 280kcal, presque autant qu'une baguette entière ou qu'un pain au chocolat…