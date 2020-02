Une commission interministérielle a été installée, lundi à Alger, pour renforcer la coordination entre le secteur du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale et celui de la Pêche et des ressources halieutiques, en vue d'élaborer une feuille de route visant à améliorer les conditions de travail des professionnels de la pêche.

Le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef a coprésidé avec le ministre de la Pêche et des productions halieutiques, Sid Ahmed Feroukhi la cérémonie d'installation de la commission chargée d'élaborer une feuille de route de coopération à court et moyen termes entre les deux secteurs, relative à l'emploi, à la création d'activités, à la sécurité sociale et à la médecine du travail, en faveur des professionnels du secteur de la pêche.

La commission est composée de cadres de l'administration centrale des ministères du Travail et de la pêche et des directeurs généraux de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ), outre la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) et la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) et la Caisse nationale des retraites (CNR).

Les membres de ladite commission s'attelleront au débat des moyens de promotion de la micro-entreprise dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture dans le cadre des dispositifs d'aide à la création de micro-entreprises et de recherche des mécanismes d'appui aux micro-entreprises en difficulté.

Ils auront également à examiner le dossier de la protection sociale des pêcheurs et les mécanismes visant à les sensibiliser à l'importance de l'affiliation à la sécurité sociale des salariés ou des non salariés, une démarche à même de leur garantir leur droit à la retraite et de faciliter leur accès aux différentes prestations fournies, à savoir la carte Chifa, l'assurance maladie, outre les mécanismes de résorption du travail non déclaré et informel dans ce domaine.

La commission abordera également le dossier de la médecine du travail pour garantir un environnement de travail sain, des conditions de travail répondant aux normes nationales et internationales au profit des professionnels de la pêche et renforcer la coordination pour promouvoir la santé et l'intégrité professionnelle.

Dans son allocution, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a souligné que l'installation de cette commission s'inscrivait dans le cadre d'une "approche nouvelle et pragmatique à travers la coordination des efforts des ministères concernés pour réaliser les objectifs inscrits au Plan d'action du gouvernement, notamment par l'encouragement de l'investissement et la création d'activités génératrices de richesse et de postes d'emploi, particulièrement dans les secteurs hors hydrocarbures, notamment les activités d'aquaculture et de pisciculture".

"Les membres de la commission interministérielle devront étudier et déterminer minutieusement tous les obstacles auxquels font face les professionnels de la pêche et proposer les solutions permettant leur affiliation au système de sécurité sociale", a précisé le ministre, appelant à "intensifier les activités des guichets itinérants dans les ports de pêche et les zones d'activité des professionnels des productions halieutiques pour sensibiliser aux droits et obligations de cette catégorie".

De son côté, le ministre de la Pêche et des productions halieutiques a appelé les membres de la commission à "intensifier les efforts pour formuler des propositions au profit des professionnels de la pêche de manière à satisfaire les aspirations des travailleurs de la pêche et développer cette profession en fonction des développements enregistrées", rappelant "les conditions difficiles, notamment climatiques, auxquelles font face les travailleurs de la mer".