Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a regagné lundi après-midi Alger en provenance de la capitale éthiopienne Addis-Abeba, où il a pris part à la 33e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union Africaine (UA).

Cette session s'est tenue sous le thème "Faire taire les armes: trouver les conditions adéquates au développement de l'Afrique".

Lors de son discours à l'ouverture du sommet, le chef de l'Etat a affirmé que la nouvelle Algérie en édification "demeurera fidèle à ses principes et engagements et jouera, dorénavant, pleinement son rôle en Afrique et dans le monde".

Il a également souligné que l'Algérie s'attèlera "toujours et inlassablement" au soutien des efforts visant l'instauration de la paix et de la sécurité en Afrique.

En outre, le Président Tebboune a annoncé sa décision de créer une agence algérienne de coopération internationale à "vocation africaine", destinée à renforcer la coopération de l'Algérie avec les pays voisins, notamment avec les pays du Sahel.

Par ailleurs, le président de la République a eu, en marge des travaux du sommet, des entretiens avec nombre de ses homologues africains et de responsables internationaux de haut niveau.