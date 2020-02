Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté lundi Addis-Abeba (Ethiopie) après avoir pris part aux travaux du 33ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA).

Le Président de la République a eu une intense activité, au cours de ce sommet, avec notamment son allocution devant les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA et les entretiens qu'il a eus avec plusieurs de ses homologues africains.

Le Président Tebboune avait affirmé que "la nouvelle Algérie en édification demeurera fidèle à ses principes et engagements et jouera, dorénavant, pleinement son rôle en Afrique et dans le monde".

Le 33ème sommet de l'UA a été consacré au thème "Faire taire les armes: trouver les conditions adéquates au développement de l'Afrique".