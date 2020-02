Le président du tribunal militaire de Blida a levé dimanche soir l'audience du procès en appel des accusées dans l'affaire de "complot contre l'autorité de l'Etat et de l'Armée" a-t-on appris auprès de l'avocat de la défense, Maître Khaled Berghel, qui a précisé que le procès reprendra lundi matin.

"Il a été procédé aujourd'hui à l'audition des accusés ainsi que des plaidoyers du collectif de défense. L'audience reprendra lundi matin", a déclaré Me Berghel à la presse à sa sortie du tribunal.

Le verdict dans cette affaire devrait être prononcé lundi soir, selon l'avocat de l'accusé Athmane Tartag.

Me Berghel qui a refusé de donner des détails sur le déroulement de l'audience, a affirmé qu'"aucun développement n'a été enregistré, à l'exception de ce qui est connu par l'opinion publique".

A leur sortie du tribunal, les avocats des accusés ont refusé de faire des déclarations aux médias.

Le Tribunal militaire de Blida avait rendu, le 25 septembre 2019, un jugement contradictoire condamnant Saïd Bouteflika, Mohamed Mediene, Athmane Tartag et Louiza Hanoune à quinze (15) ans de réclusion criminelle pour "des faits commis dans une enceinte militaire qualifiés par la loi de crimes de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité militaire et de complot contre l'autorité de l'Etat, faits prévus et réprimés respectivement par l'article 284 du Code de la justice militaire et les articles 77 et 78 du Code pénal".